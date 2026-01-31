Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της διεθνούς προβολής της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, λέει ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Θάνος Μιχαηλίδης, τονίζοντας ότι οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν τα βασικά κλειδιά για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού τα επόμενα χρόνια.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ , ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με προκλήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, με κυριότερη την παγκόσμια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί βήματα προόδου, ιδιαίτερα στη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας για προσωπικό από τρίτες χώρες, οι οποίες πλέον αποτελούν τη βασικότερη δεξαμενή εργατικού δυναμικού για τη βιομηχανία.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ είπε ότι ο Σύνδεσμος έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, με στόχο όχι μόνο τη διευκόλυνση της εξεύρεσης προσωπικού, αλλά κυρίως τη δημιουργία σταθερότητας για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται στην Κύπρο σε ολόχρονη βάση. Όπως σημείωσε, η σταθερότητα αυτή είναι καθοριστική για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παραγωγικότητα του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού ως πρεσβευτή του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, υπογραμμίζοντας ότι κάθε εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να γνωρίζει και να βιώνει την τοπική κουλτούρα, αποτελώντας την πρώτη και πιο άμεση εικόνα της χώρας προς τον επισκέπτη.

Αναφερόμενος στις κρατικές πολιτικές, ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε ότι, παρά τη διαχρονική αναγνώριση της συμβολής της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην οικονομία, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στη διεθνή προβολή της Κύπρου και στη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με υφιστάμενες και νέες αγορές.

Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός αυτών των ενεργειών με τις επενδύσεις των ξενοδόχων στις μονάδες τους μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πληρότητες και στην προσέλκυση ποιοτικότερου επισκέπτη.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το 2026, εκτιμώντας ότι ο τουρισμός θα κινηθεί τουλάχιστον στα επίπεδα του 2025, με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης, εφόσον διατηρηθεί η σταθερότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός. Όπως τόνισε, η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί τον πιο κρίσιμο κρίκο της τουριστικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιστών επισκεπτών που στηρίζουν ουσιαστικά την τοπική οικονομία και λειτουργούν ως οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό.

Κλείνοντας, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το όραμα του ΠΑΣΥΞΕ εστιάζει στην προσέλκυση ποιοτικότερου τουρίστα, στην ολόχρονη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και στην ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, με έμφαση στην ποιότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

