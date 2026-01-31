Καταστροφική χαρακτήρισε τη μείωση της παροχής νερού προς τους αγρότες λόγω της λειψυδρίας, κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Παναγροτικού και Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτοπαραγωγών, Κυριάκος Καϊλας, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, διερωτώμενος που πάει η βιωσιμότητα των γεωργών.

Προειδοποίησε πως «με τις περικοπές του νερού, όσοι αγρότες διαθέτουν πηγάδια θα παράξουν λίγα προϊόντα τα οποία θα πωληθούν και θα αγοραστούν από τους καταναλωτές σε ψηλότερη τιμή αφού το κόστος παραγωγής τους θα είναι τεράστιο».

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Καϊλας είπε πως «κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Γεωργίας, ενημερωθήκαμε ότι η παροχή νερού για τα σπίτια θα μειωνόταν στο 5% και για τους αγρότες στο 35% . Ωστόσο οι αγροτικέςοΟργανώσεις διαφώνησαν με αυτό το σκεπτικό και τελικά συμφωνήθηκε όπως οι αποκοπές φτάσουν στο 10% για τα σπίτια και στο 30% για τους αγρότες», ανέφερε..

Σημείωσε ακόμα ότι «οι ενέργειες που λαμβάνονται σήμερα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο αυτές θα έπρεπε να γίνονταν προ δεκαετίας».

Τα τελευταία χρόνια, συνέχισε, «οι αγροτικές οργανώσεις καλούνταν στο Υπουργείο Γεωργίας ώστε να ενημερωθούν για τις περικοπές νερού λόγω της λειψυδρίας. Η ερώτηση που προκύπτει για το συγκεκριμένο χρονίζον πρόβλημα είναι που θα πάει αυτή η κατάσταση, που πάει η καρποφορία και η βιωσιμότητα των γεωργών».

Ταυτόχρονα, συνέχισε, «διερωτώμαστε πως οι γεωργοί θα παράξουν χονδροειδείς τροφές που χρειάζονται τα ζώα, δηλαδή ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες που αποτελούν τη βάση της διατροφής για τα μηρυκαστικά, μεταξύ των οποίων βοοειδή και πρόβατα. Το 50% αυτών των τροφών θα πρέπει να είναι από κυπριακά προϊόντα προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα των εξαγωγών χαλουμιού ΠΟΠ», είπε.

Ερωτηθείς για την διάθεση του ανακυκλωμένου νερού, ο Πρόεδρος του Παναγροτικού υποστήριξε πως «για το συγκεκριμένο θέμα έγιναν τεράστια λάθη και σχεδιασμοί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» φέρνοντας ως παράδειγμα το φράγμα στην Τερσεφάνου, το οποίο όπως είπε «κτίστηκε εδώ και δύο χρόνια αλλά στους σχεδιασμούς δεν λήφθηκε η πρόνοια ο αγωγός από το αποχετευτικό σύστημα της Λάρνακας να στέλνει νερό εκεί και να παραχωρείται στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της περιοχής».

Ακόμα και σήμερα, συνέχισε, «οι αγρότες που μπορούν, λαμβάνουν μόνο τα τρία εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα 6 εκατομμύρια που παράγει ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας και τα υπόλοιπα πηγαίνουν στη θάλασσα. Σχεδόν ολόκληρη η Λάρνακα ενώθηκε με το αποχετευτικό σύστημα για να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι ποσότητες ανακυκλωμένου νερού, ωστόσο δεν διατίθενται όλες για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους», είπε.

Ο κ. Καϊλας αναφέρθηκε και στην πρόταση «αγροτών της περιοχής όπου βρίσκεται ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων οι αρμόδιοι να βάλουν πίεση στο ανακυκλωμένο νερό που εξάγεται από το αποχετευτικό σύστημα, ούτως ώστε με δικά τους έξοδα να το μεταφέρουν εκεί όπου το χρειάζονται. Εάν δεν δοθεί νερό στις μόνιμες καλλιέργειες μεταξύ των οποίων φρουτόδεντρα και ελαιόδεντρα, τότε θα καταστραφούν», είπε.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Παναγροτικού αναφέρθηκε και στους αγρότες οι οποίοι συνήψαν δάνεια προκειμένου να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα και είπε πως «οι τράπεζες ζητούν πίσω τα χρήματα τους, τα οποία δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει γιατί δεν έχει εισοδήματα. Σήμερα η μόνη διέξοδος σ’αυτό το αδιέξοδο είναι να αυξηθούν οι αφαλατώσεις» είπε.

Οι αγροτικές οργανώσεις, συνέχισε, «υποστηρίζουν τη δημιουργία και άλλων αφαλατώσεων και μάλιστα μεγάλου κυβισμού, δηλαδή να μην παράγουν νερό μόνο 10 χιλιάδων κυβικών μέτρων. Με τα σημερινά μέσα οι αφαλατώσεις μπορούν να παράγουν 100 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ημερησίως και να είναι σε βάθος 500 μέτρων κάτω από τη θάλασσα, κάνοντας καλύτερη τη διασπορά της άλμης», εξήγησε.

Δεν μπορεί, είπε, «το Ισραήλ να παράγει νερό με κόστος 50 σεντ το κυβικό μέτρο και στην Κύπρο να πληρώνουμε 1.50 και 2 ευρώ για να έχουμε νερό από τις αφαλατώσεις. Εάν φτάσουμε τα επίπεδα του Ισραήλ, τότε τα πράγματα θα είναι και πολύ καλύτερα και εύκολα για τον Κύπριο αγρότη, ο οποίος παράγει προϊόντα με αποτέλεσμα να υπάρχει φτηνό φαγητό στο τραπέζι των καταναλωτών».

Ο κ. Καϊλας είπε ότι «τα πράγματα έχουν ξεφύγει και είναι η ώρα που πρέπει όλοι, αγροτικές οργανώσεις, αγρότες και το κάθε νοικοκυριό να κάνει την δική του περισυλλογή, να μην σπαταλάμε αδικαιολόγητα το νερό, γιατί δυστυχώς θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες στο υδατικό». Πρόσθεσε πως «η κατάσταση στο υδατικό είναι τραγική, με βάση τα δεδομένα όπως μας παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις με το Υπουργείο Γεωργίας».

Οι καταναλωτές, συνέχισε «επειδή βλέπουν να τρέχει νερό από τη βρύση δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του υδατικού, το οποίο μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Καϊλας απάντησε πως «από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση ασχολείται το 22 - 25% των Κύπριων εργαζομένων και δεν μπορούμε να βασιστούμε στα εισαγόμενα προϊόντα».

Ερωτηθείς για τις βροχές που πέφτουν το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, είπε πως «ήταν πολύ καλές και ευεργετικές και έγινε κατορθωτό να καλυφθούν οι ανάγκες ορισμένων μόνιμων και εποχιακών καλλιεργειών, αλλά δυστυχώς το νερό στα φράγματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η σημερινή πληρότητα του 10% στα φράγματα δεν λέει τίποτα αφού πέρσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν γύρω στο 20 – 22%», ανέφερε

Ερωτηθείς για τα προβλήματα των σιτοπαραγωγών, ο κ. Καϊλας απάντησε πως «αυτοί αντιμετωπίζουν πολλά άλλα προβλήματα αφού αντί να βρίσκονται στους αγρούς να ψεκάζουν και να κάνουν τις δουλειές τους, πρέπει να αποδείξουν νόμιμη κατοχή των κτημάτων τους. Οι σιτοπαραγωγοί διαμαρτύρονται γιατί οι περισσότεροι έχουν αποζημιωθεί μόνο στο 60% του αναμενόμενου», ανέφερε. Σημείωσε ότι «τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, και για αυτούς τους επαγγελματίες. Τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς και δεν γνωρίζουμε πόσος κόσμος θα παραμείνει για να ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα», πρόσθεσε.

Ο κ. Καϊλας αναφέρθηκε και σε αποστολή από το ΤμήμαΑναπτύξεως Υδάτων επιστολών σε γεωργούς και εταιρείες γεωργών που διαθέτουν διατρήσεις, με την οποία τους γνωστοποιεί ότι αξιώνει τέλη για τη χρήση νερού, με αναδρομική ισχύ από το 2017.

Αφού εξήγησε πως «υπάρχει μια απόφαση του 2017, με την οποία επιβάλλεται 1 σεντ χρέωση, επιπλέον από το κόστος του νερού, για κάθε τόνο ύδατος» πρόσθεσε πως «παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές οργανώσεις αντέδρασαν και τότε οι αρμόδιοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δεν είχαν εφαρμόσει την συγκεκριμένη απόφαση, θυμήθηκαν σήμερα να την εφαρμόσουν αναδρομικά».

Δεν μπορείς, συνέχισε ο Πρόεδρος του Παναγροτικού «να πολεμάς καθημερινά τον αγρότη και η συγκεκριμένη ενέργεια του ΤΑΥ είναι ό,τι χειρότερο. Εχουν παραβεί τους όρους εντολής του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε αναφέρει ότι θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις γεωργικές εξαγωγές» είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ