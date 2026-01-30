Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Κοφίνου, με θύμα τον Fins Alexandru, 55 ετών, από τη Ρουμανία.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου ανέφερε πως «νεκρός είναι εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατα την εκφόρτωση τσιμεντένιων αντίβαρων από φορτηγό».

Πρόκειται «για υπάλληλο σε ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται με συναρμολόγηση πυλώνων της ΑΗΚ».

Ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι «ο θανών είναι Ευρωπαίος υπήκοος, 55 ετών, και κατά τον επίδικο χρόνο βρισκόταν εντός της καρότσας του φορτηγού το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έγειρε προς τα δεξιά».

Το ατύχημα διερευνάται από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Γραφείο Εργασίας.

Ο κ. Χρυσοστόμου σημείωσε πως «θα γίνει αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού του φορτηγού το οποίο ήταν φορτωμένο με ηλεκτρικούς πασσάλους».

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 15:30 κατά την εκφόρτωση του φορτηγού.