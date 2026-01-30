Ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε χθες, Πέμπτη από μέλη της Πυροσβεστικής ύστερα από τροχαίο στην Αραδίππου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χθες το απόγευμα στις 17:49 λήφθηκε κλήση για τροχαία σύγκρουση στην περιοχή της Αραδίππου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με όχημα και ομάδα διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Υπαστυνόμου Αντρέα Παπαδόπουλου.

Προστίθεται πως ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε με χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.