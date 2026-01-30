Ποσότητα εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ, ικανή να σηκώσει στον αέρα ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, εξαφανίστηκε στο πεδίο Βολής του Καλού Χωριού, κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού.

«Κάναμε κάποιες ελεγχόμενες εκρήξεις στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Μια από αυτές τις εκρήξεις δεν είχε γίνει. Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έπρεπε να τηρηθούν και όταν μπήκαμε ξανά στην περιοχή για να γίνει ξανά η διαδικασία για να γίνει η έκρηξη, αυτά τα εκρηκτικά δεν ήταν εκεί στη θέση τους που είχαν τοποθετηθεί. Αμέσως ειδοποιήθηκε τόσο η ιεραρχία του ΓΕΕΦ και ο υπουργός Άμυνας και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός και το όλο συμβάν διερευνάται» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστος Πιερή.

Το πρωτόκολλο προέβλεπε αναμονή μίας ώρας μετά την αποτυχημένη εκπυρσοκρότηση, για να προσεγγίσουν οι ειδικοί της Εθνικής Φρουράς το σημείο.

Δύο ήταν αρχικά τα βασικά ενδεχόμενα: είτε να έχει πραγματοποιηθεί κλοπή είτε να έχει χρησιμοποιηθεί το υλικό στην άσκηση αλλά να μην έχει καταγραφεί σωστά στα πρωτόκολλα.

Το περιστατικό συνέβη χθες και διέρρευσε στον Τύπο σήμερα πολλές ώρες μετά.

Θεωρείται δεδομένο ότι μεσολάβησαν εξονυχιστικές έρευνες της Εθνικής Φρουράς, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κλοπής. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η ακύρωση της σημερινής άσκησης στον χώρο.

Το Σίγμα επικοινώνησε με τον κύριο Αντώνη Σιακαλλή, γνωστός για την πολυετή του υπηρεσία στην Αστυνομία Κύπρου, ως επικεφαλής του Κλάδου Πυροτεχνουργών.

«Στην περίπτωση που αυτές οι τριάντα λίβρες χρησιμοποιηθούν όλες μαζί για μια εγκληματική ενέργεια, αντιλαμβάνεσθε ότι το μέγεθος της εκρήξεως είναι τεράστιο, αν λάβουμε υπόψιν μας ότι η εκρηκτική ύλη αυτή έχει ταχύτητα εκρήξεως περίπου γύρω στα 21 με 22 χιλιάδες πόδια το δευτερόλεπτο και είναι πάρα πολύ δυνατή εκρηκτική ύλη, από τις πλέον ισχυρές εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται στο στρατό».

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στο ίδιο πεδίο βολής και τον Απρίλη του 2012, πάλι σε άσκηση του Μηχανικού.

