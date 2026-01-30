Συνεχίζονται οι διαδικασίες εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής μεταναστών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, 171 πρόσωπα, έχουν επαναπατριστεί κατά τη χθεσινή και σημερινή μέρα μετά από συντονισμένες ενέργειες της Αστυνομίας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Η στρατηγική που ακολουθείται τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών αφού κατά το έτος 2025, μέσω διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής έχουν επαναπατριστεί 11,742 μετανάστες που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, ενώ κατά το 2024, επαναπατρίσθηκαν 10,092 πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, κατά το 2025, αφίχθηκαν στην Κύπρο 2,444 παράτυποι μετανάστες ενώ κατά το 2024, είχαν αφιχθεί 6,109. Κατά το 2022, είχαν αφιχθεί 17,434 παράτυποι μετανάστες.

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εντοπισμό και επαναπατρισμό προσώπων, που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά.

