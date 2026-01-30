Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Παρασκευή την Κύπρο να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη ενσωμάτωση στη εθνική νομοθεσία της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο.

Επίσημη προειδοποιητική επιστολή για την πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων έστειλε η Κομισιόν στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, αφού τα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα με τα οποία μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2668.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας έληξε στις 21 Δεκεμβρίου 2025.

Η νέα οδηγία ενισχύει την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και καρκινογόνα ουσία, μειώνοντας τα επιτρεπόμενα όρια επαγγελματικής έκθεσης και εισάγοντας πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Η Κύπρος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δέκα κρατών-μελών που δεν έχουν ακόμη ενημερώσει την Κομισιόν.

Η Λευκωσία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών από σήμερα για να απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και να κοινοποιήσει τα σχετικά μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας παράβασης, με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

Κομισιόν κατά Κύπρου και 19 κρατών μελών για οδηγία για ευφυή συστήματα μεταφορών

Εντός διαδικασίας επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η Κύπρος, καθώς ο εκτελεστικός βραχίονας της Ένωσης αποφάσισε να αποστείλει επιστολή επίσημης προειδοποίησης για τη μη πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της τροποποιημένης ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος περιλαμβάνεται στα 20 κράτη μέλη στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολές επίσημης προειδοποίησης για μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2661, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2010/40/ΕΕ για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems – ITS). Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Κύπρος δεν έχει κοινοποιήσει μέχρι σήμερα την πλήρη μεταφορά της οδηγίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οποία έληξε στις 21 Δεκεμβρίου 2025.

Εκτός από την Κύπρο, επιστολές επίσημης προειδοποίησης αποστέλλονται επίσης στο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία.

Η τροποποιημένη οδηγία αποσκοπεί στην προσαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου στις νέες μορφές οδικής κινητικότητας, στις εφαρμογές μετακίνησης, καθώς και στη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

Μεταξύ των νέων απαιτήσεων που εισάγονται περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ασφάλεια των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS), μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η υποχρεωτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και εμπλεκόμενων φορέων, η διαθεσιμότητα δεδομένων και η ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών, καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων.

Η οδηγία προβλέπει επίσης τη δημιουργία κοινών προτύπων και κοινών δεικτών απόδοσης, ενώ προστίθενται δύο νέα παραρτήματα που καθορίζουν κρίσιμα σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες απαραίτητες για την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος των εθνικών σημείων πρόσβασης δεδομένων, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η διάθεση των σχετικών πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά μέτρα. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν ενδέχεται να προχωρήσει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Διαδικασία παράβασης κατά Κύπρου και 14 κρατών για κανόνες για δημοσιονομικά πλαίσια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 15 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, για μη πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1265, που αφορά τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, έχει αποσταλεί επίσημη προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, καθώς και στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1265 τροποποιεί την Οδηγία 2011/85/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών, με στόχο τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και, ειδικότερα, την αποφυγή υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι νέοι κανόνες σύμφωνα με την Κομισιόν, ενισχύουν το πλαίσιο σε τομείς όπως η διαφάνεια, τα στατιστικά στοιχεία, οι προβλέψεις και ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός, ώστε να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που είχαν διαπιστωθεί.

Μεταξύ άλλων, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα δημόσιας λογιστικής που παράγουν δεδουλευμένα δεδομένα, απαραίτητα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, να δημοσιοποιούν όλα τα σχετικά δημοσιονομικά στοιχεία, να θεσπίσουν ανεξάρτητους δημοσιονομικούς θεσμούς, καθώς και –στο μέτρο του δυνατού– να λαμβάνουν υπόψη τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους ετήσιους και πολυετείς προϋπολογισμούς.

Η Κύπρος και τα υπόλοιπα 14 κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας και να κοινοποιήσουν τα σχετικά μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας παράβασης με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

Πηγή: ΚΥΠΕ