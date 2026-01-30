Δεύτερη, ξεχωριστή διαδικασία επί παραβάσει κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κύπρου, αποστέλλοντας επιστολή επίσημης προειδοποίησης για τη μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872, που αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και τους νέους κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών.

Εκτός από την Κύπρο, επιστολές επίσημης προειδοποίησης αποστέλλονται και στα εξής κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία.

Η οδηγία τροποποιεί επίσης το βασικό πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας (Οδηγία 2011/16/ΕΕ) και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις νέες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πλήρης εφαρμογή των νέων κανόνων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Πηγή: ΚΥΠΕ