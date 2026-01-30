Aπό σήμερα γίνονται δεκτές αιτήσεις, Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από παγετό στις 20 Ιανουαρίου φέτος σε πατάτες Χειμερινής και Ανοιξιάτικης Ι εσοδείας, με ημερομηνία φύτευσης από 15 Οκτωβρίου 2025 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025, στις κοινότητες Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ξυλοτύμπου και Περβόλια Λάρνακας.

Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας, καθώς επίσης και στη θεματική ενότητα «Έντυπα Δήλωσης Ζημιάς».

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι και τις 13 Φεβρουαρίου 2026 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202861, 24202852.

Πηγή: ΚΥΠΕ