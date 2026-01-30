Ο δικηγόρος του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, Ειρηναίος Αντωνίου Γιακουμάκης, παρεμβαίνοντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», αμφισβήτησε ευθέως τη νομιμότητα των ενεργειών της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, κάνοντας λόγο για σοβαρές και ουσιώδεις παραβιάσεις τόσο των Ιερών Κανόνων όσο και του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, από τις 22 Μαΐου και μετά, οπότε και λήφθηκε η επίμαχη απόφαση της Ιεράς Συνόδου για τον Μητροπολίτη Τυχικό, δεν ακολουθήθηκε καμία νομικά και κανονικά θεσμοθετημένη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρακάμφθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο των Ιερών Κανόνων όσο και του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, γεγονός που, όπως υποστήριξε, καθιστά την απόφαση μη συνταγματικά ανεκτή στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Γιακουμάκης εξήγησε ότι, πριν ακόμη εκδοθεί η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της εκκλήτου προσφυγής του Μητροπολίτη, ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε από τον Τυχικό να εγκαταλείψει τη Μητρόπολη Πάφου. Όπως είπε, ο Μητροπολίτης συμμορφώθηκε, παραδίδοντας όλους τους διοικητικούς χώρους στον τοποτηρητή, ιδιότητα την οποία ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος επιφύλαξε για τον εαυτό του. Έκτοτε, σημείωσε, άρχισε να ασκείται το καθήκον της τοποτηρησίας.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο ρόλος του τοποτηρητή, βάσει των Ιερών Κανόνων, είναι αυστηρά περιορισμένος και αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση των επειγουσών και τρεχουσών αναγκών της Μητρόπολης. Απαγορεύεται, όπως επισήμανε, η λήψη ουσιαστικών διοικητικών αποφάσεων, η σύναψη δεσμεύσεων, η απομάκρυνση προσώπων ή οποιαδήποτε ενέργεια που υπερβαίνει τον προσωρινό χαρακτήρα της τοποτηρησίας, μέχρι την πλήρωση της Μητρόπολης με νέο Μητροπολίτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δικηγόρος στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία, όπως είπε, διαπίστωσε σοβαρές παραλείψεις στη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Ιερά Σύνοδο. Κατά τον ίδιο, αυτή η διαπίστωση ενεργοποιεί συγκεκριμένη πρόνοια του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και ειδικότερα το σχετικό άρθρο της Εκκλησιαστικής Ποινικής Δικονομίας, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης της διαδικασίας ή συνειδητής παράβασης καθήκοντος από εκκλησιαστικούς δικαστές, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. Μάλιστα, όπως εξήγησε, το ίδιο το άρθρο προβλέπει ότι τέτοια παράβαση μπορεί να διαπιστωθεί όχι μόνο από εκκλησιαστική αλλά και από πολιτειακή δικαστική αρχή.

Παρά το ανοιχτό αυτό νομικό και εκκλησιαστικό πλαίσιο, ο κ. Γιακουμάκης υποστήριξε ότι η Αρχιεπισκοπή Κύπρου προχώρησε σε δεύτερη παραβίαση του καταστατικού χάρτη, επιβάλλοντας την ποινή της αργίας στον Μητροπολίτη Τυχικό, με αφορμή την προσφυγή του στην πολιτική δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, τόσο οι Ιεροί Κανόνες όσο και το ίδιο το καταστατικό επιτρέπουν ρητά την άσκηση τέτοιας προσφυγής, χωρίς αυτή να συνιστά παράπτωμα.

Απαντώντας σε ερώτημα για το κατά πόσο μπορεί η πολιτική δικαιοσύνη να παρέμβει στα εσωτερικά της Εκκλησίας, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν γίνεται λόγος για αντικατάσταση της Εκκλησίας στη λήψη αποφάσεων επί της ουσίας. Αντίθετα, όπως είπε, τα δικαστήρια μπορούν να εξετάσουν αν έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές της φυσικής δικαιοσύνης, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Παρέπεμψε, μάλιστα, σε σχετική νομολογία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση της Μονής Αβακούμ, όπου, όπως ανέφερε, ο δικαστής εξέτασε αν τηρήθηκαν οι βασικές διαδικαστικές εγγυήσεις.

Κατά τον κ. Γιακουμάκη, η υπόθεση του Μητροπολίτη Τυχικού διαφοροποιείται ουσιωδώς, καθώς, όπως είπε, εδώ δεν τηρήθηκε καμία πρόβλεψη του καταστατικού χάρτη. Υποστήριξε ότι η Ιερά Σύνοδος λειτούργησε ως δικαστήριο χωρίς να παρέχει στον Μητροπολίτη ουσιαστική δυνατότητα άμυνας, χωρίς μάρτυρες, χωρίς αποδεικτικά μέσα και χωρίς σαφές κατηγορητήριο.

Αναφορικά με την ποινή της αργίας, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι επιβλήθηκε εκ νέου με εσφαλμένη διαδικασία και ότι, επειδή έχει ασκηθεί έκλητος προσφυγή, δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα μέχρι να αποφανθεί επ’ αυτής ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όπως εξήγησε, ο θεσμός του εκκλήτου υπάρχει ακριβώς για να θεραπεύει τη ζημιά που προκαλείται από μια πρωτόδικη εκκλησιαστική απόφαση και όχι ως τακτική για κωλυσιεργία ή κέρδος χρόνου.

Ο κ. Γιακουμάκης ανέφερε ακόμη ότι, εφόσον εκκρεμεί έκλητος προσφυγή, η απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου δεν είναι τελεσίδικη. Μάλιστα, σημείωσε ότι σε ενδεχόμενη άμεση προσφυγή στην πολιτική δικαιοσύνη, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που θα έθετε το δικαστήριο θα ήταν γιατί δεν εξαντλήθηκαν πρώτα τα εσωτερικά εκκλησιαστικά ένδικα μέσα.

Τέλος, αναφερόμενος στη σύνθεση και τη λειτουργία της Ιεράς Συνόδου στη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου, επισήμανε ότι δέκα συνοδικοί ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσης του Μητροπολίτη και έξι κατά, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καθιστά αδύνατη τη συγκρότηση αμερόληπτου σώματος δώδεκα μελών για να κρίνει ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος από εκείνους που έλαβαν την απόφαση.

Κλείνοντας, ο κ. Γιακουμάκης τόνισε ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Μητροπολίτη Τυχικού, αλλά συνολικά την Εκκλησία της Κύπρου και τον πιστό λαό της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη, ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «να έχει περιεχόμενο και ουσία και η προσευχή του κάθε πιστού».

