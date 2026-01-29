Μικροεπεισόδιο σημειώθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, όταν ιερέας της Μητρόπολης ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, ομάδα 25 με 30 ατόμων εισήλθε εντός του κτηρίου της Μητρόπολης, φωνάζοντας συνθήματα «άξιος ο Μητροπολίτης Τυχικός». Όπως αναφέρθηκε, κάποιο άτομο τους απάντησε πως «αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε». Μετά την είσοδό τους στο κτήριο, κλήθηκε η Αστυνομία και το επεισόδιο έληξε χωρίς περαιτέρω ένταση. Από πλευράς υποστηρικτών του Τυχικού αναφέρεται ότι το επεισόδιο έγινε εκτός της Μητρόπολης.

Νωρίτερα, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, περίπου 50 υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού συγκεντρώθηκαν έξω από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την επιστολή που απέστειλε στον Τυχικό ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, χαρακτηρίζοντάς την πρόκληση.

Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Κυριάκου, εκ μέρους της ομάδας υποστήριξης του πρώην Μητροπολίτη, ανέφερε ότι για ακόμη μία φορά, με πνεύμα συνεργασίας και υπακοής, ο Τυχικός ενημέρωσε τόσο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου όσο και την Αστυνομία πως τα κλειδιά βρίσκονται πάνω στις πόρτες και θα μπορούσαν απλά να μεταβούν να τα παραλάβουν.

Ο κ. Κυριάκου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πρέπει να σταματήσει και να επέλθει ηρεμία σε έναν σοβαρό θεσμό, όπως είναι η Εκκλησία. Όπως ανέφερε, παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα πολλά προβλήματα στους θεσμούς της χώρας, σημειώνοντας πως επιθυμία τους είναι η Εκκλησία της Κύπρου να δώσει το παράδειγμα.

Είπε ακόμα ότι οι αρχιερείς είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τους πιστούς στον Χριστό και θα τους βοηθήσουν να ανοίξουν τις πόρτες της καρδιάς τους, προσθέτοντας πως δεν πρέπει να επικρατούν έντονες ενέργειες.

