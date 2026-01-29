Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στους χώρους της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρηστάκης Ευσταθίου.

Όπως ανέφερε, η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν χώροι κλειδωμένοι, στους οποίους περιλαμβάνονταν αρχεία και έγγραφα της Μητρόπολης. Διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση δημιουργίας έντασης, σημειώνοντας πως ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ανέμενε επί μακρόν την παράδοση των κλειδιών και την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, υπό την ιδιότητά του ως Τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, αισθάνεται, όπως είπε ο κ. Ευσταθιου, την ευθύνη να διαχειρίζεται ζητήματα της Μητρόπολης, και της επικείμενης εκλογής νέου Μητροπολίτη, ώστε «να είναι καθαρό το τοπίο», κατά την έκφραση του.

Ο κ. Ευσταθίου επεσήμανε ότι δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει πρόθεση για δημιουργία εντάσεων ή αντιπαραθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι «το πνεύμα που επικρατεί είναι αυτό της συνεννόησης και της διευθέτησης όλων των ζητημάτων με ήπιο τρόπο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέμενε πως ο Επίσκοπος Τυχικός θα ενεργούσε σύμφωνα με τις υποδείξεις τόσο της Ιεράς Συνόδου όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ωστόσο, όπως είπε, επέλεξε διαφορετική πορεία, προχωρώντας σε προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, καθώς και σε δεύτερη προσφυγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής σημείωσε ότι η προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια για επίλυση εκκλησιαστικών ζητημάτων δεν συνάδει με τους ιερούς κανόνες, βάσει των οποίων θα έπρεπε να ρυθμίζονται τέτοια ζητήματα. Ανέφερε ακόμη ότι από εδώ και πέρα η Ιερά Σύνοδος θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη και ακολούθως της διαδικασίας εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ευσταθίου επιβεβαίωσε ότι έγιναν αλλαγές στις κλειδαριές, λέγοντας ότι πρόκειται για μια φυσική διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

