Έντονη ενόχληση για το γεγονός ότι μαθαίνουν σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία του ΡΙΚ από τα ΜΜΕ και όχι μέσω υπεύθυνης ενημέρωσης προς τους εργαζόμενους και τις συντεχνίες τους, εκφράζουν οι συντεχνίες στο ΡΙΚ, ΣΥΤΥΡΙΚ-ΟΗΟ ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ΡΙΚ, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που αφορούν τη μη επικύρωση του διορισμού/«απόλυση» του Τμηματάρχη Τηλεόρασης, Έλμου Νεοκλέους και ζητούν επίσημη ενημέρωση καθώς και συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΡΙΚ.

Όπως αναφέρουν, προκαλούν ιδιαίτερη απορία αλλά και προβληματισμό πληροφορίες στον Τύπο που κάνουν λόγο για μια τέτοια σοβαρή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα θέμα που ταλαιπωρεί το ΡΙΚ εδώ και πολλούς μήνες, χωρίς να υπάρχουν αξιολογήσεις και η απαραίτητη σύσταση από τον Γενικό Διευθυντή.

«Δυστυχώς, δεν θα είναι η πρώτη φορά που αποφάσεις, ή/και χειρισμοί, ή/και παραλείψεις μπορεί να οδηγούν τον Οργανισμό σε κρίσεις, με κίνδυνο ο Κύπριος φορολογούμενος να κληθεί και πάλι να επωμιστεί τις συνέπειες λανθασμένων ή ατεκμηρίωτων αποφάσεων», σημειώνουν, αναφέροντας ότι είναι για αυτούς τους λόγους που «μας ανησυχεί και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις στον Οργανισμό γενικότερα, καθώς και για το κατά πόσον αυτές συνάδουν με τις θεμελιώδεις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας».

Επιπλέον, οι συντεχνίες καταγράφουν ότι αποτελεί πρόκληση οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω δημοσιευμάτων, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση ή θεσμικό διάλογο από τη Διοίκηση. «Επανειλημμένα έχουμε αποστείλει επιστολές και υπομνήματα, καταθέτοντας τις ανησυχίες μας για σειρά σοβαρών ζητημάτων, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται ουσιαστικές απαντήσεις ή να αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις», σημειώνουν.

Παράλληλα, προσθέτουν ότι παραμένουν εδώ και χρόνια άλυτα κρίσιμα θέματα που ταλανίζουν το ΡΙΚ, όπως, το νέο συνταξιοδοτικό, το Ταμείο Ευημερίας, το οργανόγραμμα και η αναθεώρησή του, οι πεπαλαιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλα, «χωρίς ουσιαστική πρόοδο ή σαφές χρονοδιάγραμμα επίλυσης».

Οι συντενχνίες ζηγούν «εξηγήσεις και επίσημη ενημέρωση για το θέμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους καλούμε να λειτουργούν στα πλαίσια διαφάνειας, ισονομίας και χρηστής διοίκησης».

«Επιπλέον, τονίζουμε τη σημασία διατήρησης ανοικτού καναλιού επικοινωνίας με τις Συντεχνίες για να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτή που διαδραματίζεται τώρα και τραυματίζει τόσο τις εργασιακές σχέσεις, όσο και το κύρος του Οργανισμού. Συνεπώς, αναμένουμε από τον Πρόεδρο του ΔΣ να συγκαλέσει εντός των επόμενων ημερών συνάντηση με τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις», αναφέρουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Το στεγαστικό συζήτησαν σε συναντηση τους το ΥΠΕΣ, ΟΟΣΑ και Συνδ. Αν. Ακινήτων