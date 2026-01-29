Αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή οικονομική επιβάρυνση βρίσκονται εκατοντάδες αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και πολίτες που χρησιμοποιούν ιδιωτικές γεωτρήσεις και άλλες πηγές άρδευσης εκτός των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων, μετά την έναρξη αποστολής επιστολών από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), με τις οποίες ζητείται η αναδρομική καταβολή τελών περιβάλλοντος και πόρου για τη χρήση νερού, ακόμη και από το 2017. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, με τις αγροτικές οργανώσεις να ζητούν, με κοινή επιστολή τους προς την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, την άμεση ανάκληση της απόφασης, κάνοντας λόγο για εξοντωτικές χρεώσεις σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, ανομβρίας και εκτόξευσης του κόστους παραγωγής.

«Απαράδεκτο μέτρο με αναδρομική ισχύ»

Ο εκπρόσωπος των πατατοπαραγωγών, Ανδρέας Κάρυος, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, χαρακτήρισε το μέτρο απαράδεκτο, επισημαίνοντας ότι δεν έχει σημασία μόνο το ύψος των ποσών, αλλά το γεγονός ότι επιβάλλονται αναδρομικά για σχεδόν μία δεκαετία, χωρίς επαρκή ενημέρωση των νόμιμων χρηστών.

«Δεν έχει σημασία πόσο είναι το ποσό. Σημασία έχει ότι πρόκειται για ένα απαράδεκτο μέτρο, το οποίο ξεκινά από το 2017 και επιχειρείται να εφαρμοστεί το 2026, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς, οι νόμιμοι χρήστες που κάναμε αιτήσεις και πήραμε άδειες για τις γεωτρήσεις μας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως είπε, το γεγονός ότι οι χρεώσεις βασίζονται σε εκτιμήσεις και όχι σε πραγματικές μετρήσεις κατανάλωσης. «Αν η γεώτρησή μου αποδίδει έναν τόνο και η εκτίμηση του μέσου όρου είναι επτά τόνοι, τότε θα με χρεώσουν για επτά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Τιμωρούνται οι νόμιμοι – επιβραβεύεται η παρανομία»

Ο κ. Κάρυος υπογράμμισε ότι η πολιτική αυτή οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των αγροτών. «Πρώτα απ’ όλα, χωρίζουν τους γεωργούς. Αυτούς που είναι νόμιμοι τους τιμωρούμε και αυτούς που δεν έβαλαν ακόμη ρολόγια ή δεν έκαναν αιτήσεις, δεν τους αγγίζει κανείς», τόνισε, κάνοντας λόγο για πλήρη απουσία δικαιοσύνης και λογικής.

Παράλληλα, συνέδεσε την κατάσταση με άλλα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, όπως τα χαλίτικα, αναφέροντας ότι για γη που καλλιεργεί από το 1986, το κράτος του ζητά σήμερα αναδρομικά ενοίκια από το 2005.

«Πότε θα σοβαρευτούμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο;» διερωτήθηκε.

Χωρίς νερό εδώ και δύο χρόνια

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση για τους πατατοπαραγωγούς, οι οποίοι –όπως ανέφερε– εδώ και δύο χρόνια δεν λαμβάνουν καθόλου νερό από το κράτος, με αποτέλεσμα τα έξοδά τους να έχουν τριπλασιαστεί. «Και τώρα έρχεται αυτή η ταρίφα, με αναδρομική ισχύ εννέα χρόνων. Μιλάμε για ποσά που μπορεί να είναι 4.000, 7.000 ή και 10.000 ευρώ», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις αγροτών που έχουν λάβει επιστολές με απαιτήσεις που φτάνουν ακόμη και τις 110.000 ευρώ, ποσά που –όπως υποστηρίζει– δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατανάλωση νερού, αλλά σε αυθαίρετες εκτιμήσεις.

«Οδηγούν στον αφανισμό τον πρωτογενή τομέα»

Ο εκπρόσωπος των πατατοπαραγωγών προειδοποίησε ότι τέτοιες πολιτικές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη της γεωργίας. «Γιατί να δουλεύουμε; Γιατί να προσπαθούμε να έχουμε κυπριακά προϊόντα; Ας τα φέρουμε όλα από το εξωτερικό, χωρίς ελέγχους, να τρώει ο καταναλωτής ό,τι του δώσουν να τον φαρμακώσουν», είπε με έντονο ύφος.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τους καταναλωτές να στηρίξουν τον αγροτικό κόσμο: «Αν καταστραφεί και διωχθεί ο γεωργός από τη δουλειά του, τότε όλοι θα πληρώνουμε τα τρόφιμα τριπλά. Και στο τέλος, το κράτος δεν θα έχει τίποτα να στηρίξει».



