Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 50χρονου, ο οποίος φέρεται να απέσπασε χρηματικό ποσό 58.400 ευρώ, από 70χρονο, με σκοπό την πώληση κατοικίας, η οποία ωστόσο ανήκει σε άλλο πρόσωπο και δεν ήταν προς πώληση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως είχε καταγγείλει ο 70χρονος, στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2023 και 24 Ιανουαρίου, 2026, έδωσε στον 50χρονο το ποσό των 58.400 ευρώ, για αγορά κατοικίας στην επαρχία Λεμεσού. Ο 50χρονος παρέλειψε να προχωρήσει στη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της κατοικίας, η οποία όπως διαπιστώθηκε από εξετάσεις που έγιναν, ανήκει σε άλλο πρόσωπο και δεν είναι προς πώληση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 50χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, από μέλη της Αστυνομίας, στη Λευκωσία.

Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης του, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης

Πηγή: ΚΥΠΕ