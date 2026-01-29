Υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης, στις 16 Μαρτίου στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, θα παραμείνουν οι πέντε κατηγορούμενοι για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα, αποφάσισε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Το δικαστήριο είχε επιφυλάξει για σήμερα την απόφασή του, καθώς κατά τη χθεσινή διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο, που αποφάσισε την παραπομπή των κατηγορουμένων σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στην κράτησή τους.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου στις 8:45 το πρωί.

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας νεαρός 20 ετών, δύο 26χρονοι, ένας 32χρονος και 48χρονος.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα 26, 27 και 35 ετών.

Εναντίον των κατηγορουμένων διερευνώνται τα ακόλουθα αδικήματα συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από́ τους συλληφθέντες, ο 48χρονος και 26χρονος, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό ενός προσώπου, ηλικίας 39 ετών, στην Πύλα στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος.

Οι δυο κατηγορούμενοι, 48 και 26 ετών, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και μαχαιροφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ