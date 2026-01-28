Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παραπέμφθηκαν οι 5 κατηγορούμενοι σε υπόθεση που αφορά συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Λάρνακας.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου στις 8:45 το πρωί.

Οι 5 κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πρόκειται για νεαρό 20 ετών, δύο 26χρονους, 32χρονο και 48χρονο.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα, ηλικίας 26, 27 και 35 ετών.

Οι δικηγόροι των πέντε κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας στο να παραμείνουν υπό κράτηση οι πελάτες τους μέχρι την έναρξη της δίκης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου.

Αύριο το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το εάν θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τις 16 Μαρτίου, ημερομηνία έναρξης της δίκης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα συνωμοσίαε προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό ενός προσώπου, ηλικίας 39 ετών, στην Πύλα στις 4 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος.

Οι ίδιοι αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και μαχαιροφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ