Διαδικασία για κοινό κατηγορητήριο ακολουθήθηκε, την Πέμπτη, κατά την πρώτη παρουσίαση, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, των έξι κατηγορούμενων στην υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Η έναρξη της δικής ορίστηκε για τις 24 Μαρτίου.

Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στο δικαστήριο Λεμεσού, με τους τέσσερις να βρίσκονται σε ξεχωριστό κατηγορητήριο από τους δύο 28χρονους, που συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη, από τις ελληνικές Αρχές, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος.

Σε διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου οι δύο υποθέσεις έτυχαν αναστολής και η ποινική δίωξη διακόπηκε τυπικά, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, για καταχώρηση της υπόθεσης σε κοινό κατηγορητήριο.

Το δικαστήριο παρέπεμψε τους έξι σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 24 Μαρτίου.

Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως οι πέντε εκ των έξι κατηγορούμενων παραμείνουν υπόδικοι μέχρι τη δική τους, με τους δικηγόρους υπεράσπισης να μην φέρουν ένσταση.

Ο 3ος κατηγορούμενος, ηλικίας 51 χρόνων, για τον οποίον είχαν τεθεί περιοριστικοί όροι ώστε να αφεθεί ελεύθερος, αλλά δεν μπορέσε να τους εκπληρώσει, ο δικηγόρος υπεράσπισης ζήτησε τροποποίηση τους.

Συγκεκριμένα αιτήθηκε όπως, αντί για προσωπική εγγύηση 10 χιλιάδων ευρώ και υπογραφή εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ από αξιόχρεο εγγυητή, ο κατηγορούμενος να καταθέσει χρηματική εγγύηση 50 χιλιάδων ευρώ.

Το δικαστήριο αναμένεται να δώσει την απάντηση του επί του αιτήματος γύρω στις 13.30.

