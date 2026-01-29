Εκδήλωση μνήμης και αλληλεγγύης πραγματοποίησε στην Πάφο το Κίνημα Φατάχ στην Κύπρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 61 χρόνων από την ίδρυσή του και την έναρξη της Παλαιστινιακής Επανάστασης.

Σύμφωνα με το δίκτυο Yaffa, Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αταλάντευτη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τερματισμό των εχθροπραξιών και αποκατάσταση της ειρήνης.

Έμφαση στον ρόλο της Διασποράς

Το μέλος του Επαναστατικού Συμβουλίου της Φατάχ, Mohammed Al-Laham, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του κινήματος στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Παλαιστινίων, τονίζοντας ότι η παλαιστινιακή διασπορά παραμένει βασικός πυλώνας στην προσπάθεια για ανεξαρτησία και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Ιστορική αναδρομή και πολιτικά μηνύματα

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του Παραρτήματος της Φατάχ, Maeen Al-Saeed, προχώρησε σε ιστορική αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του κινήματος, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση στη συνέχιση του αγώνα για ελευθερία, δικαιοσύνη και αυτοδιάθεση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τελετή αφής της επετειακής φλόγας, ενώ ακολούθησε οργανωτική συνάντηση, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στο Παλαιστινιακό ζήτημα και οι επόμενες δράσεις του κινήματος στην Κύπρο.



