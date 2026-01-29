Τραγωδία σημειώθηκε σαν σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου 1973, όταν επιβατικό αεροσκάφος τύπου «Ιλιούσιν IL-18» της EgyptAir (Ηνωμένες Αιγυπτιακές Αερογραμμές) συνετρίβη στον Πενταδάκτυλο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 37 επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση 741 με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, γύρω στις 18:45, κατά την είσοδό του στο FIR Λευκωσίας και ενώ επιχειρούσε την τελική στροφή για προσγείωση, προσέκρουσε καθέτως σε κορυφογραμμή του Πενταδακτύλου, στην περιοχή Κυπαρισσόβουνος, και εξερράγη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 30 επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Αιγύπτιοι. Κανείς δεν επέζησε από τη συντριβή.

Πυροσβέστες και διασώστες που έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας έκαναν λόγο για ένα απολύτως σοκαριστικό θέαμα. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, μέλη της Αστυνομίας και στρατιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, οι εκτιμήσεις της εποχής συγκλίνουν στο ότι το αεροσκάφος πετούσε σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην κορυφογραμμή του Πενταδακτύλου κατά τη διαδικασία προσέγγισης του αεροδρομίου.

Η αεροπορική τραγωδία μονοπώλησε για ημέρες την επικαιρότητα, με τον κυπριακό και διεθνή Τύπο να φιλοξενεί εκτενείς αναφορές τόσο στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα όσο και στις μαρτυρίες των διασωστών για το φρικτό θέαμα που αντίκρισαν.