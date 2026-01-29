Συνολικά έξι έργα ανάπτυξης συνολικής δαπάνης που υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να αρχίσουν εντός του έτους στη Λάρνακα και στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λιβαδιών και Βορόκληνης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας.

«Μέσα στο 2026 θα αρχίσει η εκτέλεση έξι έργων με υπολογιζόμενο κόστος πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο έργο είναι τα «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας- Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», που προνοεί την κατασκευή λεωφορειολωρίδων και ποδηλατόδρομων, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ», είπε.

Όπως εξήγησε «ο προτεινόμενος σχεδιασμός έχει σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση του οράματος προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία της Λάρνακας».

Πρόσθεσε ότι το έργο προνοεί την ποιοτική αναβάθμιση πέραν των 15 βασικών Λεωφόρων και οδών της Λάρνακας για τη δημιουργία 30 χιλιομέτρων ποδηλατολωρίδων και 11 χιλιομέτρων λεωφορειολωρίδων. «Οι σχεδιασμοί έχουν στόχο την αναδιάταξη υφιστάμενων διατομών και περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα μονοδρομήσεις οδών, μείωση οχηματικών λωρίδων σε κύριες λεωφόρους, φυτεύσεις δέντρων (δημιουργία πράσινων αξόνων), ανακατασκευή οδοστρώματος και συμπλήρωση πεζοδρομίων» είπε.

Το έργο, συνέχισε, «εντάσσεται στις δράσεις άμεσης προτεραιότητας για την προώθηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και Αναθέτουσα Αρχή είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων».

Εντός του έτους πρόσθεσε ο κ. Βύρας «αναμένεται να αρχίσει το έργο για τη «Σχολή Θαλασσίων Επιστημών και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΤΕΠΑΚ», με κόστος 13 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο αφορά την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη Σχολή «Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, σε τεμάχιο πλησίον του χώρου στάθμευσης στην περιοχή Μακένζι, με στόχο τη στέγαση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας της Σχολής».

Οι χώροι, συνέχισε «θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων/συσκέψεων, γραφεία προσωπικού και φοιτητών, εξειδικευμένα εργαστήρια, καθώς και προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το μέγεθος των κτηριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 4.960 τ.μ. κλειστών και καλυμμένων χώρων».

Ακόμα, είπε ο Δήμαρχος Λάρνακας «με κόστος που υπολογίζεται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει εντός του έτους η «Ανάπλαση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ στα Λιβάδια». Το έργο, που είναι πολεοδομικό, περιλαμβάνει νέα δαπεδόστρωση σε δρόμο και πεζοδρόμιο με κυβόλιθους, φύτευση, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου, κατασκευή συστήματος όμβριων υδάτων και αποχετευτικού, εργασίες στην περίφραξη και το προαύλιο των εκκλησιών, δημιουργία χώρων στάθμευσης και προσθήκη κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού».

Όπως είπε ο Ανδρέας Βύρας μέσα στο 2026 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει και το έργο «Αποκατάστασης/Αναζωογόνησης της παλιάς γειτονιάς στη Βορόκληνη – Τελική Φάση». «Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα μετατρέψουν το οδικό δίκτυο του ιστορικού πυρήνα της Βορόκληνης σε ένα συνεπίπεδο κοινόχρηστο χώρο διακίνησης όλων των χρηστών συμπεριλαμβανομένου και ΑμΕΑ», είπε.

Εξήγησε ακόμα ότι «τα άτομα ΑμΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να διακινούνται με περισσότερη ασφάλεια και με καλύτερες λειτουργικές συνθήκες στα πλαίσια ευρωπαϊκών προτύπων (SHARE SPACE) όπου οι συνθήκες λόγω περιορισμένου πλάτους δεν μπορούν να επιτρέψουν ξεχωριστές και διακριτές πορείες για όλους τους χρήστες».

Το έργο, σημείωσε, «με κόστος 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει νέα δαπεδόστρωση σε δρόμο και πεζοδρόμιο με κυβόλιθους, φύτευση, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας και προσθήκη κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού.

Η πολυαναμενόμενη εδώ και χρόνια «Ανάπλαση της Ενορίας Αγίου Ιωάννη» στη Λάρνακα, ανέφερε ο Ανδρέας Βύρας «θα αρχίσει επίσης εντός του έτους και υπολογίζεται ότι θα κοστίσει γύρω στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είναι πολεοδομικό και αφορά την ανάπλαση / βελτίωση και ανακατασκευή του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου».

Στόχος, σημείωσε, «είναι η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας. Ο σχεδιασμός προνοεί τη δημιουργία κεντρικής πλατείας και πλατωμάτων, ανακατασκευή των οδοστρωμάτων σε παρακείμενους δρόμους και πεζοδρόμια, αναθεώρηση της οδικής σήμανσης, βελτίωση της προσβασιμότητας και εμπλουτισμό του πρασίνου με νέες δενδροφυτεύσεις».

Ανέφερε ακόμα ότι «ο σχεδιασμός προσβλέπει στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, ιστορικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής του Αγίου Ιωάννη».

Ερωτηθείς για το θέμα της στέγασης των Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακα, ένα έργο που συζητείται εδώ και χρόνια, ο κ. Βύρας είπε ότι «και αυτό το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026 με υπολογιζόμενο κόστος γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ». Συγκεκριμένα το έργο «Στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας» αφορά στην αποκατάσταση/συντήρηση και διαμόρφωση υφιστάμενης οικοδομής διατηρητέας και μη, την κατεδάφιση μη διατηρητέων οικοδομών και την συμπλήρωση με νέες κατασκευές/κτίρια, ώστε στο σύνολο τους να στεγαστούν οι Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας, σημείωσε.

Στο έργο, κατέληξε ο Δήμαρχος «περιλαμβάνεται η διαμόρφωση/τοπιοτέχνηση των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα κτίρια και την δημιουργία Πλατείας, Χώρου Φύτευσης/Πρασίνου στη νότια πλευρά του κτηρίου και χώρου στάθμευσης στη βόρεια πλευρά».

Πηγή: ΚΥΠΕ