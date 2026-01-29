Με ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει το κοινό ότι, μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών, αύριο Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09:30 και 12:30, θα διεξαχθεί άσκηση «Έρευνα και διάσωση από υπόνομο» από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή Καϊμακλίου – «ΣΟΠΑΖ» στην επαρχία Λευκωσίας.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρες και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.

