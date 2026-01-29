Υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες εξετάζει η Αστυνομία, έπειτα από έκρηξη τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο 50χρονου στην επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στη 1.10 τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη, σημειώθηκε έκρηξη σε αυτοκίνητο 50χρονου, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο εξωτερικά της κατοικίας του, στην επαρχία Λευκωσίας.

Στη σκηνή διενήργησαν έρευνες μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και πυροτεχνουργός και διαπιστώθηκε ότι, στο αυτοκίνητο είχε τοποθετηθεί και εξερράγη εργοστασιακή κροτίδα. Προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα καθώς και σε παράθυρα γειτονικής κατοικίας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.