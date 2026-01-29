Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Συνελήφθη συγκεκριμένα ένα πρόσωπο στη Λεμεσό, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, καθώς και ένα πρόσωπο στη Λευκωσία, για αυτόφωρο αδίκημα σχετικά με υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.

Διαβάστε επίσης: Έριξαν κροτίδα στο όχημα 50χρονου στη Λευκωσία-Ζημιές και σε παράθυρα σπιτιού

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 327 οχήματα και ελέγχθηκαν 414 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 25 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, έγιναν 103 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.