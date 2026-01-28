Σε παρέμβαση του στο Μεσημέρι και Κάτι ο Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στις τιμές που επικρατούν στα καύσιμα στην Κύπρο, οι οποίες ουσιαστικά καθορίζονται απο τις διεθνείς εξελίξεις και τις παγκόσμιες αγορές, όπως δήλωσε.

Οπώς ανάφερε ο Χριστοδούλου «η τιμή ήταν στα 59 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχει σταθεροποιηθεί γύρω στα 65 και είναι λογικό ότι στα επόμενα φορτία θα υπάρξουν αυξήσεις αναμένονται αυξήσεις στις τιμές».

Σε ερώτηση για το πότε θα πρέπει να περιμένουμε τις νεές αυξήσεις, ο Χριστοδούλου απάντησε ότι, «αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα φανεί, και είναι λογικό να έχουμε μία αύξηση στις τιμές προσεχώς».

Όσο αφορά το εύρος των αυξήσεων πρόσθεσε ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1,31–1,33 ευρώ, ενώ το τελευταίο διάστημα έφτασαν γύρω στο 1,35. «Δεν γνωρίζουμε πόσο ακριβώς θα ανέβει η τιμή. Λογικά θα είναι 2–3 ή 4–5 σεντ το λίτρο, κάπου εκεί θα κυμανθεί. Και αυτό το θέμα είναι σημαντικό, ειδικά τώρα και ενόψει του χειμώνα».

Το 1,33 για το πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι τώρα ήταν μια πολύ καλή τιμή, πρόσθεσε ο Χριστοδούλου. «Ακόμα και αν αυξηθεί κατά 4–5 ή 6 σεντ, και φτάσει εκεί, πάλι θα είναι καλή τιμή. Σε σύγκριση με παλαιότερες τιμές που ήταν γύρω στο 1,60–1,80, παραμένει σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, σε σχέση με τι ισχυεί, ο κόσμος ακόμα μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο με τις ισχύουσες τιμές. Οι εταιρείες κάθε 10–15 εβδομάδες παραλαμβάνουν φορτία. Ίσως στα επόμενα φορτία να υπάρξουν αυξήσεις».

Ο Εκπρόσωσπος Τύπου των Πρατηριούχων ερωτηθείς εάν εξοικονομούμε χρήματα γεμίζουμε το όχημα με καύσιμα, απάντησε ότι στην πράξη, αυτό δεν ισχύει. «Τα δεδομένα είναι τα ίδια. Δεν υπάρχει θέμα εξοικονόμησης.'Οπως τόνισε, είχε καλές τιμές το 2024 όσο αφορά το κόστος των καυσίμων» αλλά ακόμα και με τις αναμενόμενες προσεχείς αυξήσεις θα παραμείνουν σε λογικά επίπεδα.