Το Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη κάνει λόγο για μη τήρηση υποσχέσεων και για μετάθεση της ευθύνης "παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις, τις επίσημες αποφάσεις και τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών".

Αναφέρει ότι ο Κενάν Αγιάζ παραμένει κρατούμενος και μέχρι σήμερα δεν έχει διευθετηθεί η άδεια παραμονής του, υπενθυμίζοντας ότι διατηρεί καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία και ουδέποτε απωλεσθέν και παρ’ όλα αυτά, "η μεταχείρισή του εντός των Κεντρικών Φυλακών αναιρεί στην πράξη το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που το κράτος επικαλείται".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι "καμία κυπριακή δικαστική ή πολιτική αρχή δεν είχε ενώπιόν της αποδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης από τον Κενάν Αγιάζ και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης αποφάσεων στερητικών της ελευθερίας μεταξύ κρατών-μελών, παρά το γεγονός ότι τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε στη Γερμανία δεν συνιστούν ποινικά αδικήματα κατά το κυπριακό δίκαιο και δεν αφορούν πράξεις βίας ή εγκληματικής δράσης".

Υποστηρίζεται ότι η συνέχιση της κράτησής του συνιστά "πολιτική επιλογή, για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία φέρει πλήρη ευθύνη", υπενθυμίζοντας ότι το γεγονός πως εκκρεμεί υπόθεση εις βάρος του στην Τουρκία, κράτος με αποδεδειγμένο ιστορικό πολιτικών διώξεων και συστηματικής καταστολής κατά Κούρδων αγωνιστών, "καθιστά κάθε καθυστέρηση στην αποφυλάκισή του βαριά πολιτική και ηθική ευθύνη".

"Η μη χορήγηση της άδειας του Κενάν Αγιάζ δεν είναι διοικητική εκκρεμότητα. Είναι πολιτική επιλογή. Και αυτή η επιλογή εκθέτει την Κυπριακή Δημοκρατία", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

