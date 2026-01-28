Πολυσέλιδο πόρισμα και έκθεση γεγονότων που συνδέονται άμεσα ή/και έμμεσα με την Ομοσπονδία Κολύμβησης παρέλαβε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Λ. Σαββίδης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού κ. Στέφανο Σκορδή, κατά τη διάρκεια πρωινής συνάντησής τους, στη Νομική Υπηρεσία.

Στο πόρισμα καταγράφονται τα ευρήματα των ερευνώντων λειτουργών που διορίστηκαν από την Επιτροπή για να ερευνήσουν θέματα που αφορούν σε ασυμβίβαστο ή/και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Το υλικό θα δοθεί σε ομάδα νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για μελέτη και αξιολόγηση, ώστε να διαφανεί εάν από τα γεγονότα προκύπτει το ενδεχόμενο πιθανής διάπραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων προκειμένου να διαταχθεί έναρξη ποινικής διερεύνησης.

