Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το τριήμερο από τις 06:00 της 27ης Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 28ης Ιανουαρίου 2026 ανταποκρίθηκε σε 39 κλήσεις για βοήθεια (20 πυρκαγιές και 19 ειδικές εξυπηρετήσεις).

Η ώρα 18:43 χθες, λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε οικία, στην κοινότητα Καλαβασός της επαρχίας Λάρνακας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:50. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, καταστράφηκε μέρος της ξύλινης οροφής, χωρίς να επηρεαστεί το περιεχόμενο της οικίας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από απώλεια θερμότητας στην καπνοδόχο τζακιού.

Η ώρα 00:06, λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, παρά την έξοδο της κοινότητας Ερήμη, της επαρχίας Λεμεσού. Ανταποκρίθηκαν δύο οχήματα και ομάδες διάσωσης από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου και Μονοβόλικου.

Ιδιωτικό όχημα, αφού παρέκκλινε της πορείας του, προσέκρουσε στο μεταλλικό κιγκλίδωμα του αυτοκινητοδρόμου και ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός του οχήματος αποπαγιδεύτηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με χρήση διασωστικών εργαλείων και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ Λεμεσού.

Η ώρα 04:56 χθες, λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε οικία στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά, η οποία κατασβήστηκε από την οικιακή βοηθό της ιδιοκτήτριας, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, βρισκόταν σε μικρό εικονοστάσι της οικίας. Ζημιές υπέστη το εικονοστάσι και οι εικόνες, καθώς και η βαφή του περιβάλλοντος χώρου. Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.