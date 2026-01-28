Κατά διαστήματα θα σημειώνονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ σκόνη θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Στα ψηλότερα ορεινά το τοπίο ενδέχεται να ντυθεί στα λευκά, με πιθανό χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα ενισχύονται σταδιακά, εντείνοντας την αίσθηση του χειμωνιάτικου καιρού.

Ακολουθεί η πρόγνωση:

Σε ισχυεί παραμένει η Κίτρινη Προειδοποιήση μέχρι τις 8 π.μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.Σήμερα ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά σταδιακά θα καταστεί ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά στα δυτικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 27 εκατοστά.