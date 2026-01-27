Επικίνδυνοι λόγω ζημιών που έχουν υποστεί τα οδοστρώματα από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν καταστεί οι δρόμοι «’Αβακας προς Αγία Ματρώνα» και «’Αβακας προς Λιπάτη» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, ανακοίνωσε την Τρίτη το Τμήμα Δασών.

Το Τμήμα προσθέτει πως παράλληλα παρατηρείται και συσσώρευση νερού, πράγμα που τους καθιστά αδιάβατους. Ως εκ τούτου και οι δύο δρόμοι θα είναι κλειστοί από τις 27/1/2026 και μέχρι νεωτέρας.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση όταν και εφόσον παρέλθει ο κίνδυνος και αποκατασταθούν οι ζημιές ώστε να καταστούν διαβατοί και ασφαλείς για τη διακίνηση του κοινού.



Πηγή: ΚΥΠΕ