Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες, που θα είναι σε ισχύ από τις 18:00 της Τρίτης έως τις 08:00 της Τετάρτης, εξέδωσε την Τρίτη το Τμήμα Μετεωρολογίας.

«Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζει κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού», αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, προσθέτοντας ότι «σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται».

Η ένταση της βροχής είναι πιθανό τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, καταλήγει.

Κίτρινη Προειδοποίηση για συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, με ισχύ από σήμερα το απόγευμα 18:00τ.χ μέχρι αύριο το πρωί 08:00τ.χ.

Χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά να επηρεάσει την περιοχή, με πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού. pic.twitter.com/eiWyPw6aXK — CYMET (@CyMeteorology) January 27, 2026

Αυξημένη σκόνη και βροχές τις επόμενες ημέρες

Βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται από την Τρίτη το απόγευμα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, Ανδρέας Χρυσάνθου ενώ αναφερόμενος στις επόμενες ημέρες, έκανε λόγο για κυρίως συννεφιασμένο καιρό ως και την Κυριακή οπότε και θα επιστρέψουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μίλησε επίσης για αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα και τις αμέσως επόμενες ημέρες.

«Σήμερα το απόγευμα περιμένουμε μία διαταραχή, η οποία θα μας δώσει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Δεν αποκλείεται στην καταιγίδα να δούμε χαλάζι, ενώ στα υψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό το σκηνικό διατηρείται και απόψε, αλλά και την Τετάρτη θα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. «Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιο χαλάζι», είπε.

Αυτή η διαταραχή απομακρύνεται σταδιακά από αύριο και μετά, ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, σημειώνοντας ότι μέχρι και το Σάββατο θα υπάρξουν κατά διαστήματα κάποιες μεμονωμένες βροχές. Δεν αποκλείονται κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες με ένα κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένο καιρό, είπε.

«Θερμοκρασιακά, αύριο θα έχουμε μία μικρή πτώση της τάξεως του 1-2°C, όμως μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επανέλθουμε στις θερμοκρασίες της εποχής, κοντά στους 17-18°C στις παράλιες περιοχές, κοντά στους 15-16°C στο εσωτερικό και γύρω στους 8-10°C στα ψηλότερα ορεινά», επεσήμανε. «Ενώ το Σάββατο είναι πιθανό να εκδηλωθούν κάποιες μεμονωμένες βροχές, από την Κυριακή εκ νέου θα εκδηλωθεί μία νέα διαταραχή, η οποία θα μας δώσει ένα διήμερο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες», πρόσθεσε.

«Θερμοκρασιακά, κάποια ακραία μεταβολή δεν αναμένεται, ενδεχομένως όμως να έχουμε κάποια πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μετά, οπότε αναμένονται θερμοκρασίες πιο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής, ενώ μέχρι και την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα εποχής», διευκρίνισε.

Παράλληλα, ο Ανδρέας Χρυσάνθου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι σήμερα, αλλά ενδεχομένως και τις επόμενες ημέρες, θα υπάρχουν κατά διαστήματα συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Για σήμερα αυτές οι συγκεντρώσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ήδη κατά τόπους είμαστε 3 φορές πάνω από το επιτρεπτό επίπεδο».

Τις επόμενες ημέρες, συνέχισε, «θα έχουμε κατά διαστήματα συγκεντρώσεις σκόνης, οι οποίες θα μας ταλαιπωρούν». Όπως εξήγησε, η σκόνη «είναι απότοκο των διαταραχών που κινούνται πάνω από τις βόρειες περιοχές της Αφρικής, ανυψώνοντας ποσότητες σκόνης και μεταφέροντάς τις προς εμάς στα ανατολικά, ένα σκηνικό το οποίο θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες».