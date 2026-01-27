Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» μίλησε η Εκτελεστικός Μηχανικός και Συγκοινωνιολόγος, Κλεοπάτρα Φαίδωνος, αναφερόμενη στις νέες ηλεκτρονικές πινακίδες που τοποθετούνται στους αυτοκινητόδρομους.

Όπως εξήγησε, «οι ηλεκτρονικές πινακίδες θα ενημερώνουν τους οδηγούς για την κατάσταση του δρόμου, τις καιρικές συνθήκες, τα οδικά έργα, καθώς και για την ύπαρξη τροχαίων ατυχημάτων».

Σύμφωνα με την ίδια, «θα παρέχεται άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες του δρόμου, στα πρότυπα που ισχύουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Αναφερόμενη στο στάδιο υλοποίησης του έργου, σημείωσε ότι «η λειτουργία των πινάκων προϋποθέτει την πλήρη ηλεκτροδότηση από την ΑΗΚ», προσθέτοντας πως «οι απαραίτητοι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται ότι μέσα στους επόμενους μήνες οι πινακίδες θα τεθούν σε λειτουργία».

Παράλληλα, η κ. Φαίδωνος ανέφερε ότι «θα δημιουργηθούν προκαθορισμένα σενάρια και, σε συνεργασία με την Αστυνομία και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, θα αποστέλλονται ανάλογα μηνύματα στους ηλεκτρονικούς πίνακες».

Τέλος, διευκρίνισε πως «συνολικά θα εγκατασταθούν 20 μεγάλες ηλεκτρονικές πινακίδες στους αυτοκινητόδρομους, καθώς και άλλες 20 εντός των πόλεων, σε κύριους οδικούς άξονες».

Διαβάστε επίσης: «Πνίγηκε» στη σκόνη η Κύπρος – Στο «κόκκινο» η Πάφος (pic)