Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται σήμερα στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Στο «κόκκινο» είναι η Πάφος και η Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου.

Οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 12:00 στις ακόλουθες περιοχές ήταν:

Λευκωσία: 91,8 μg/m3,

Λεμεσός: 191,1 μg/m3,

Λάρνακα: 69,6 μg/m3,

Παραλίμνι: 74,7 μg/m3,

Πάφος: 750,7 μg/m3,

Ζύγι: 137,1 μg/m3,

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: 519,2 μg/m3.

Στην ανακοίνωση του, το Τμήμα προτρέπει το κοινό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς), να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Η σκόνη είναι απότοκο των διαταραχών που κινούνται πάνω από τις βόρειες περιοχές της Αφρικής, ανυψώνοντας ποσότητες σκόνης και μεταφέρνοντάς τις προς την Κύπρο στα ανατολικά.

Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται και τις επόμενες μέρες.