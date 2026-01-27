Προβληματισμό προκαλεί καταγγελία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για εγκατάλειψη σκύλου στην Αγία Νάπα.

Ειδικότερα, χρήστης του Facebook κατήγγειλε ότι οδηγός μαύρου SUV παράτησε σκύλο στην περιοχή της Αγίας Νάπας και εξαφανίστηκε.

Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να εντοπίσει ούτε τον σκύλο.

Δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφία του σκύλου, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί τόσο ο ίδιος όσο και ο ιδιοκτήτης του.

Δείτε τη φωτογραφία:

