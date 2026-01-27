Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας παρουσιάστηκαν οι δύο επιχειρηματίες, 47 και 43 ετων, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη από την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών και συμπλοκής που διαπράχθηκε το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Λάρνακας.

Σήμερα καταχωρήθηκε η υπόθεση εναντίον τους και απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αφορούν παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος.

Ο 47χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα μια κατηγορία σε σχέση με το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στο γραφείο του ότι είναι κλοπιμαίο, απάντησε μη παραδοχή.

Οι δύο πλέον κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Συγκεκριμένα πρέπει να καταβάλουν έκαστος χρηματικό ποσό ύψους 80 χιλιάδων ευρώ, τα ονόματα τους τοποθετήθηκαν στο stop list, πρέπει να παρουσιάσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, απαγορεύεται η διέλευση τους στις κατεχόμενες περιοχές και πρέπει να παρουσιάζονται σε αστυνομικούς σταθμούς δύο φορές την εβδομάδα.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 11 Μαρτίου 2026 στις 10:30 το πρωί.

Πηγή: ΚΥΠΕ