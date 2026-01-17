Γύρω στις 15:30 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λάρνακας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.



Περίπολα μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο. Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις.



Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες.



Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κλινική για ιατρική περίθαλψη.



Από τα δεδομένα που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας προκύπτει ότι στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται γνωστό στις Αρχές πρόσωπο, κάτοικος Λάρνακας.



Η Αστυνομία προχωρά με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.



Οι εξετάσεις συνεχίζονται.



Προβαίνει σε δηλώσεις ο Φυτιρής



Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Κώστας Φυτιρής θα προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Λάρνακα.



Οι δηλώσεις θα γίνουν στις 7:15 μ.μ. στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου.





Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:







Δείτε εικόνες από τη σκηνή:

















