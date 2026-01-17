Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στις περιοχές Λακατάμειας – Κοκκινοτριμιθιάς, συνεπεία της οποίας η ορατότητα στους δρόμους είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, σύμφωνα την Αστυνομία Κύπρου.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.



