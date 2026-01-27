Στα σοβαρά κενά που ενδεχομένως προκύπτουν στη διαχείριση υποθέσεων, όπως αυτή του φερόμενου ξυλοδαρμού της συζύγου του Φαίδωνα Φαίδωνος, αναφέρθηκε ο νομικός Σίμος Αγγελίδης στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Ο κ. Αγγελίδης ξεκαθάρισε αρχικά ότι, σε αυτή τη φάση, η συζήτηση πρέπει να γίνεται τόσο γενικά όσο και ειδικά για τη συγκεκριμένη διαδικασία, σημειώνοντας ότι φαίνεται να έχουν υπάρξει χειρισμοί που χρήζουν διερεύνησης. Επισήμανε πως κυκλοφορούν έγγραφα των οποίων η γνησιότητα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και αυτό είναι κάτι που, όπως ανέφερε, θα κριθεί μέσα από την αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, το φερόμενο θύμα δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία. Όπως εξήγησε, εάν αυτό επιβεβαιωθεί, δυσχεραίνει την εξέλιξη της διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να την αποκλείει, νοουμένου ότι θα κριθεί πως τα επίμαχα έγγραφα είναι γνήσια και αξιόπιστα. Από εκεί και πέρα, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, το αν και κατά πόσο η Αστυνομία θα καταφέρει να συλλέξει και να «κλειδώσει» πρόσθετη μαρτυρία.

Αναφερόμενος ειδικά στους γιατρούς που φέρονται να εξέτασαν όχι ένα αλλά περισσότερα περιστατικά, ο κ. Αγγελίδης υπογράμμισε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, οι ίδιοι θα μπορούν να καταθέσουν τι ακριβώς δηλώθηκε κατά την προσέλευση στο νοσοκομείο. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα κατά πόσο, με βάση επαναλαμβανόμενα περιστατικά και ενδεχόμενη αύξηση της έντασης ή της συχνότητας, όφειλαν να αντιληφθούν ότι πρόκειται για υπόθεση αυξημένου κινδύνου και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των ευθυνών τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Σε ερώτηση για το πρωτόκολλο ενημέρωσης της Αστυνομίας, ο νομικός διευκρίνισε ότι η υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης είναι ξεκάθαρη στις περιπτώσεις ανηλίκων, καθώς το κράτος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προστατευτικό απέναντί τους. Για τους ενήλικες, εξήγησε, η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες, τον βαθμό επικινδυνότητας και την πιθανή επαναληψιμότητα της βίας, γι’ αυτό και υφίσταται πρωτόκολλο αξιολόγησης επικινδυνότητας στις περιπτώσεις ενδοσυντροφικής βίας. Τόνισε δε ότι το κράτος έχει υποχρέωση να έχει εκπαιδεύσει τόσο τους αστυνομικούς όσο και το προσωπικό των νοσοκομείων και των κοινωνικών υπηρεσιών για τη σωστή διαχείριση και αναφορά τέτοιων περιστατικών.

Σχολιάζοντας την ένδειξη «VIP» που φέρεται να υπάρχει σε έγγραφα νοσοκομείου, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι μόνο εκείνος που την κατέγραψε μπορεί να εξηγήσει τον λόγο. Υπενθύμισε ότι πρόκειται για τη συντομογραφία του “Very Important Person”, κάτι που ενδεχομένως παραπέμπει σε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο ή σε άτομο συνδεδεμένο με τέτοιο πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το κίνητρο της καταγραφής. Όπως είπε, αυτό θα μπορούσε είτε να αφορά πιο ευαίσθητη διαχείριση είτε αυξημένη προσοχή.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κοινοποίηση τέτοιων υποθέσεων δεν αφορά μόνο την Αστυνομία αλλά και τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να υπάρχει θεσμικός έλεγχος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν προχωρούν οι διαδικασίες όπως θα έπρεπε. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για ανάγκη διερεύνησης των χειρισμών της συγκεκριμένης περιόδου και για το αν προκύπτουν πειθαρχικές ή άλλες ευθύνες.

Ο Σίμος Αγγελίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη το κράτος να εμπνέει εμπιστοσύνη στα θύματα βίας, ώστε να αισθάνονται ασφαλή να μιλήσουν χωρίς φόβο στοχοποίησης, εκβιασμών ή πιέσεων. Όπως είπε, το κράτος οφείλει να παρέχει ένα ισχυρό «δίχτυ ασφαλείας», με νομική, ψυχολογική και ιατρική στήριξη, πρόσβαση σε ξενώνες φιλοξενίας και πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα, προλαμβάνοντας περαιτέρω βλάβη και δευτερογενή θυματοποίηση.

Αναφορικά με τη σύγκριση με άλλες υποθέσεις, διευκρίνισε ότι η βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι σε εκείνες υπήρξε αρχική καταγγελία, έστω και αν αποσύρθηκε, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να υπήρξε καταγγελία προς την Αστυνομία. Ωστόσο, σημείωσε πως, εάν επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε προσέλευση στο νοσοκομείο ως θύμα ξυλοδαρμού και αυτό καταγράφηκε στους ιατρικούς φακέλους ως περιστατικό ενδοσυζυγικής βίας, τότε αυτά τα στοιχεία μπορούν να λειτουργήσουν ως έμμεση μαρτυρία και να αξιολογηθούν στο σύνολο του αποδεικτικού υλικού.

Κλείνοντας, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του δημάρχου, η έρευνα είναι καλοδεχούμενη, καθώς μόνο έτσι μπορεί να ξεκαθαρίσει αν οι ισχυρισμοί έχουν βάση ή όχι. Υπογράμμισε όμως ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι το κράτος να είναι παρόν άμεσα, τη στιγμή που το θύμα φοβάται και δεν ξέρει πού να στραφεί, ώστε να μπορεί να στηριχθεί στους θεσμούς την ώρα που βιώνει μια ιδιαίτερα τραγική κατάσταση.

