Έκκληση για άμεση προσφορά αίματος απευθύνει το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, χρειάζονται επειγόντως δότες από όλες τις ομάδες αίματος, καθώς η ανάγκη χαρακτηρίζεται κρίσιμη και επείγουσα.

Σήμερα έως τις 19:30

📍Κέντρο Υγείας Έγκωμης

📍Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού

📍 Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

📍Για Αμμόχωστο και Πάφο επισκεφτείτε το Κέντρο Αίματος Κύπρου/Αιμοδοσία-Cyprus Blood Establishment/Blood Donation

Διαβάστε επίσης: Αναβολές μεταγγίσεων λόγω έλλειψης αίματος – Κραυγή αγωνίας πατέρα