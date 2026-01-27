Έκκληση για άμεση προσφορά αίματος απευθύνει το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου.
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, χρειάζονται επειγόντως δότες από όλες τις ομάδες αίματος, καθώς η ανάγκη χαρακτηρίζεται κρίσιμη και επείγουσα.
Σήμερα έως τις 19:30
📍Κέντρο Υγείας Έγκωμης
📍Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού
📍 Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
📍Για Αμμόχωστο και Πάφο επισκεφτείτε το Κέντρο Αίματος Κύπρου/Αιμοδοσία-Cyprus Blood Establishment/Blood Donation
