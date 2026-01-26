Μεγάλο πρόβλημα με έλλειψη αίματος αντιμετωπίζουν τα άτομα με μεσογειακή αναιμία, όπως ανέφερε στο SigmaLive ο Μάριος Λάμπρου, πατέρας παιδιού με μεσογειακή αναιμία.

Όπως ανέφερε, ο γιός του, χρειάζεται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα μετάγγιση και όπως τους ενημέρωσαν από το Κέντρο θαλασσαιμίας, την ημέρα που θα πρέπει να μεταγγιστεί το παιδί, στις 28 Ιανουαρίου, ενδεχομένως να μην υπάρχει αίμα.

Μάλιστα, όπως του έχουν αναφέρει, ήδη κάποια άτομα έχασαν τη μετάγγισή τους η οποία μεταφέρθηκε σε άλλη μέρα, λόγω έλλειψης αίματος.

Ο ίδιος προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ευαισθητοποιήσει το κοινό, όπως ανέφερε, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν φταίει το Τμήμα θαλασσαιμίας για την έλλειψη που παρατηρείται.

Όπως είπε, «το να δίνεις αίμα για κάποια άτομα οπός εμάς είναι ζωή».

Το γεγονός επιβεβαίωσε στο SigmaLive και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μίλτος Μιλτιάδους.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη αίματος, κάτι που δυσκολεύει όπως είναι αναμενόμενο, την καθημερινότητα των ασθενών που μεταγγίζονται.

Δυστυχώς, τόνισε, εδώ και αρκετούς μήνες οι τράπεζες αίματος λειτουργούν με τα αποθέματα ασφαλείας και σημείωσε πως πρέπει να εξευρεθούν τρόποι ώστε να ξεφύγουμε από αυτό.

Δεν μπορούμε ποια να εξαντλήσουμε τους υφιστάμενους αιμοδότες, πρόσθεσε.