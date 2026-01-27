Ένας Ιρανός επιχειρηματίας, ο Αλί Ανσάρι, ο οποίος έχει τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο ως φερόμενος χρηματοδότης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, φέρεται να έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η οικογένεια Ανσάρι συνδέεται με την ιρανική τράπεζα Ayandeh. Μετά την κατάρρευση της τράπεζας τον περασμένο μήνα, οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος του Ιρανού μεγιστάνα και στο πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων στο Λονδίνο. Στο κατηγορητήριο, ο Ανσάρι περιγράφεται ως «διεφθαρμένος Ιρανός τραπεζίτης και επιχειρηματίας», ενώ κατηγορείται ότι έχει παράλληλα χρηματοδοτήσει το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τα μέλη του οποίου έχουν κατηγορηθεί για τον θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών στο Ιράν.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Financial Times, ο Ανσάρι κατάφερε τα τελευταία χρόνια, μέσω ενός σύνθετου δικτύου υπεράκτιων εταιρειών που φέρεται να ελέγχει, να αποκτήσει επιχειρήσεις και πολυτελή ακίνητα σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ιρανός επιχειρηματίας διαθέτει τρία διαβατήρια , του Ιράν, της Κύπρου και του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις. Παρά τις εξελίξεις, το όνομά του δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημειώνουν οι FT, η υπόθεσή του καταδεικνύει πώς «μεγιστάνες που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες αποκλεισμού τους από τις δυτικές οικονομίες».

Ενδεικτικά, ο Ανσάρι φέρεται να ελέγχει ξενοδοχείο 164 δωματίων στη Μαγιόρκα, το Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar. Παράλληλα, εμφανίζεται να διατηρεί συμμετοχή στο Schlosshotel Kitzbühel, πολυτελές χιονοδρομικό συγκρότημα στις αυστριακές Άλπεις. Στη Γερμανία, φέρεται να συνδέεται με δύο ξενοδοχεία — το Hilton Frankfurt City Centre και το Hilton Frankfurt Gravenbruch — καθώς και με το εμπορικό κέντρο Bero Oberhausen.