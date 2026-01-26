Οι αλλαγές που στοχεύει να κάνει η «κυβέρνηση» στον «ποινικό κώδικα» και τον «νόμο» περί Πληροφορικής, απειλούν άμεσα την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση. Αυτό τονίστηκε σε κοινή διακήρυξη Τουρκοκύπριων δημοσιογράφων, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στα κατεχόμενα.

Η τουρκοκυπριακή ένωση δημοσιογράφων (KTGB) και η συντεχνία εργαζομένων Τύπου (Basın-Sen) συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της «βουλής», απαιτώντας την απόσυρση των σχετικών νομοσχεδίων. Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), ανεξάρτητοι «βουλευτές» και ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Ο πρόεδρος της Basın-Sen, Αλί Κισμίρ, δήλωσε ότι οι οργανώσεις ζητούν πλήρη απόσυρση των κειμένων. Υποστήριξε ότι η «κυβέρνηση» επιδιώκει να φιμώσει τις αντιπολιτευόμενες φωνές αντιγράφοντας νόμους της Τουρκίας και τόνισε ότι «δεν επιθυμούμε αστυνομικό κράτος».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της KTGB, Εφντάλ Κεσέρ, σημείωσε ότι επιχειρείται περιορισμός των ελευθεριών μέσω ασαφών διατυπώσεων. Προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, οι διαμαρτυρίες θα κλιμακωθούν με στήσιμο σκηνών έξω από τη «βουλή» και χρήση πανό και στην ελληνική γλώσσα για διεθνή ενημέρωση.

Στην κοινή ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις δίνουν δικαστικές αρμοδιότητες στην «αστυνομία», στοχεύοντας στη δημιουργία ενός αυταρχικού καθεστώτος και στην ποινικοποίηση της κριτικής και του ελέγχου της εξουσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

