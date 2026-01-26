Εργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων το Πολυδύναμο Κέντρο στο Μενεού, το Αθλητικό Πάρκο στη Δρομολαξιά, το Γραμμικό Πάρκο Τρέμυθος στο Κίτι και το Πάρκο Μπελογιάννη στα Περβόλια, βρίσκονται υπό κατασκευή ή προγραμματίζεται η ανέγερση τους, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς – Μενεού Κύπρος Ανδρονίκου.

Πρόσθεσε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό έργο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μενεού που είναι η κατασκευή του Πολυδύναμου Κέντρου, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί μικρές εκδηλώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.

«Πρόκειται για ένα χώρο στον οποίο θα εντάξουμε προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας και τον Οργανισμό Νεολαίας για θέματα υγιούς απασχόλησης και επιμόρφωσης», είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ανδρονίκου είπε πως η κατασκευή του Κέντρου ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο, υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος και θα κοστίσει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στις 5 Ιανουαρίου, συνέχισε λειτούργησε η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου η οποία βρίσκεται στην Δρομολαξιά, με καινούργιες διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, που διαθέτουν μεγάλη αίθουσα για σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσίαση βιβλίων. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο προσδοκούμε να αναβαθμίσει την ποιότητα του πολιτισμού αλλά και του εκπαιδευτικού επιπέδου του Δήμου» σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρονίκου βρίσκονται επίσης στο στάδιο έκδοσης άδειας για τη δημιουργία του Αθλητικού Πάρκου στη Δρομολαξιά, που θα περιλαμβάνει γήπεδο φούτσαλ, διαδρόμους για περπάτημα ή ελαφρύ τρέξιμο, με εξωτερικά όργανα εκγύμνασης και καντίνα. Το συγκεκριμένο έργο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει γύρω στις 700 χιλιάδες ευρώ.

Ερωτηθείς για το θέμα της ενέργειας ο Δήμαρχος απάντησε πως «προχωρούμε στην ενεργειακή αναβάθμιση με φωτοβολταϊκά, όλων των γηπέδων του Δήμου και σε όλες τις Κοινότητες. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ζητούμε χρηματοδότηση από κρατικά κονδύλια και από τον ΚΟΑ».

Ταυτόχρονα σημείωσε στη Δρομολαξιά έχει κηρυχθεί ως αρχαίο μνημείο, μέσα από τις διαδικασίες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η παλαιά εκκλησία του Προδρόμου. «Βρισκόμαστε στο στάδιο της τεχνικής μελέτης για να ξεκινήσουν οι εργασίες με βάση πάντα του προγράμματος του Τμήματος Αρχαιοτήτων».

Ταυτόχρονα, συνέχισε «στο κέντρο της Κοινότητας Κιτίου προχωρούμε με την ανακαίνιση και την επιδιόρθωση του παλαιού κτιρίου όπου στεγαζόταν το Κοινοτικό Συμβούλιο με στόχο να αξιοποιήσουμε τους χώρους για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Επίσης στο Κίτι προχωρούμε με την αναβάθμιση τριών γηπέδων φούτσαλ και καλαθόσφαιρας με χορηγία του ΚΟΑ, ενώ ταυτόχρονα είμαστε στην διαδικασία για κοστολόγηση του έργου του Γραμμικού Πάρκου Τρέμμυθος και έκδοσης των σχετικών αδειών».

Σημείωσε πως «υπολογίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο θα έχει αρκετά υψηλό κόστος και θεωρούμε ότι μπορούμε να το εντάξουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα άλλο έργο στο οποίο θα προχωρήσουμε είναι η Β Φάση της Βιοτεχνικής Περιοχής Κιτίου με τον διαχωρισμό βιοτεχνικών οικοπέδων και αναμένουμε την έκδοση της σχετικής άδειας».

Για τα Περβόλια, ο Κύπρος Ανδρονίκου είπε πως προχωρεί το Πάρκο Μπελογιάννη, που βρίσκεται δίπλα από τον παραλιακό πεζόδρομο της Κοινότητας. Πρόκειται για ένα τεράστιο πάρκο το οποίο εφάπτεται της θάλασσας και φιλοδοξούμε να το καταστήσουμε σε ένα από τα ομορφότερα πάρκα του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και όχι μόνο, αφού το επιτρέπει η τοποθεσία, η γραφικότητα του και η επαφή του με τη θάλασσα. Σημείωσε πως το συγκεκριμένο Πάρκο θα αξιοποιείται και για διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιεί ο Δήμος.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, υπάρχει ακόμα τη συνέχιση της Β Φάσης του πεζόδρομου των Περβολιών ο οποίος θα επεκταθεί αφού βρίσκεται παράλληλα της ακτογραμμής.

Αναφερόμενος σε έργα που θα γίνουν στην Κοινότητα Τερσεφάνου, είπε ότι προχωρεί ανακαίνιση των πρώην Γραφείων της ΣΠΕ για να δημιουργηθούν χώροι για εξυπηρέτηση της εκεί εμπορικής δραστηριότητας. Ακόμα στον πυρήνα της Κοινότητας υπάρχει η Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, την οποία θα αξιοποιήσουν με διάφορα προγράμματα για πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων.

Επίσης υπάρχει το πολεοδομικό έργο ανάπλασης του πυρήνα της Τερσεφάνου, το οποίο καθυστέρηση γιατί έπρεπε να ολοκληρωθεί το δίκτυο για το αποχετευτικό σύστημα, με χρηματοδότηση 70% από το κράτος και 30% από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού. Ακόμα έχουν ολοκληρωθεί τα γήπεδα Padel και φούτσαλ στην Τερσεφάνου και χρησιμοποιούνται ενώ υπάρχει ένας εκδρομικός χώρος στο ύψωμα της Κοινότητας, όπως ανέφερε ο Κύπρος Ανδρονίκου.

