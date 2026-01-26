Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026 το Επιχειρηματικό Φόρουμ Μπαχρέιν–Κύπρου στη Μάναμα, που συνδιοργανώθηκε από το ΚΕΒΕ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μπαχρέιν και κατά το οποίο υπεγράφη MoU μεταξύ των επιμελητηρίων των δύο χωρών, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας του Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, το Φόρουμ άνοιξε με χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας του Μπαχρέιν Abdulla Adel Fakhro, τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μπαχρέιν Sameer Abdulla Nass, καθώς και τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ Σταύρο Σταύρου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι το σημερινό επιχειρηματικό φόρουμ δείχνει την κοινή βούληση των δύο χωρών για εμβάθυνση των διμερών εμπορικών και πολιτικών σχέσεων.

Πρόσθεσε ότι μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες του Κόλπου, και το Μπαχρέιν αποτελεί μια από τις χώρες όπου η Κύπρος θέλει να εστιάσει όσον αφορά τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές συνεργασίες.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας του Μπαχρέιν Abdulla Adel Fakhro, εστίασε στα κοινά χαρακτηριστικά που συνδέουν την Κύπρο και το Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι και οι δύο χώρες αποτελούν νησιά με παρόμοιο ΑΕΠ, οικονομίες που βασίζονται στις υπηρεσίες, τον τουρισμό και την τεχνολογία, και μέρη με εξαιρετική γεωγραφική τοποθεσία.

Ανέφερε ότι η έντονη παρουσία των Κυπριακών επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Μπαχρέιν - Κύπρου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, και δείχνει την πρόθεση των δύο χωρών για εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών τους σχέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Μπαχρέιν Sameer Abdulla Nass υπογράμμισε ότι οι οικονομικές σχέσεις είναι αυτές που καθοδηγούν τις πολιτικές σχέσεις, και τόνισε ότι αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για τις Κυπριακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις του Μπαχρέιν να εργαστούν από κοινού, ειδικότερα σε τομείς όπως η τεχνολογία, η βιομηχανία, η γεωργία, η ναυτιλία και οι επενδύσεις. Κλείνοντας, ο κ. Sameer Abdulla Nass τόνισε ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να υπολογίζουν το Μπαχρέιν ως το ιδανικό μέρος για την είσοδο τους στις αγορές των χωρών του Κόλπου.

Εξάλλου, στην δική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, επεσήμανε ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή και ανταγωνιστική επιλογή για τις εταιρείες του Μπαχρέιν που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενιαία αγορά.

Πρόσθεσε ότι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των Κυπριακών εταιρειών και των εταιρειών του Μπαχρέιν μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες μας να ανταγωνιστούν εταιρείες και εκτός συνόρων των δύο χωρών, προσκαλώντας τις κυπριακές επιχειρήσεις να δουν την σχέση τους με τις εταιρείες του Μπαχρέιν ως μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία, παρά ως μια ευκαιριακή και συναλλακτική σχέση.

Στα πλαίσια του Φόρουμ, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, πραγματοποιήθηκε επίσης παρουσίαση από το Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης του Μπαχρέιν (Bahrain Economic Development Board), με έμφαση στις επενδυτικές ευκαιρίες και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ Μπαχρέιν – Κύπρου, υπήρξε υπογραφή MoU μεταξύ των επιμελητηρίων των δύο χωρών, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας του Μπαχρέιν.

Προσθέτει ότι η υπογραφή του εν λόγω MoU σφράγισε με κάθε επισημότητα την πρόθεση των δύο μερών για εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας και έβαλε επί τάπητος το πλαίσιο για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων, αρχής γενομένης από την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου του Μπαχρέιν και εταιρειών στην Κύπρο εντός του 2026.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις κυπριακών εταιρειών, οι οποίες ανέδειξαν τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το FinTech, η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αγροτικά και διατροφικά προϊόντα, οι κατασκευές και το real estate, καθώς και η ναυτιλία και η θαλάσσια τεχνολογία.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με στοχευμένες B2B επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ εταιρειών από την Κύπρο και το Μπαχρέιν, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες δικτύωσης και διερεύνησης συνεργασιών.

Αναφέρει ότι η ημέρα κορυφώθηκε με τα εγκαίνια της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, γεγονός που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις και επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο χωρών για περαιτέρω εμβάθυνση της πολιτικής και οικονομικής τους συνεργασίας.

Προσθέτει ότι η Κύπρος είναι το τέταρτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει πρεσβεία στο Μπαχρέιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ