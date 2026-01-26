Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άρχισαν να ισχύουν από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, επί της οδού 1ης Απριλίου, λόγω κατασκευαστικών έργων στην κοινότητα Παλώδιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων.

Όπως αναφέρει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει επί της οδού 1ης Απριλίου και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Αβενίτα έως τη συμβολή της με την οδό Μύρρας και θα εκτελούνται τμηματικά, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κάθοδος της οδού (κατεύθυνση από Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ προς τον κυκλικό κόμβο Αγίου Φυλάξεως) θα παραμένει τμηματικά κλειστή, με ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω φωτεινής σηματοδότησης.

Η κυκλοφορία από τις παρόδους, προστίθεται, θα γίνεται σύμφωνα με τη σχετική οδική σήμανση, όπως αυτή θα τοποθετηθεί επί τόπου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην σταθμεύουν επί της οδού, καθώς θα γίνεται χρήση βαρέων οχημάτων και εκσκαφέων.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και συνεργασία, καλώντας όλους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας και τη σχετική σήμανση για λόγους ασφάλειας.

Για ειδικές διευκολύνσεις (π.χ. άτομα με αναπηρία), το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ανάδοχο του έργου CYBARCO CONTRACTING LTD στα τηλέφωνα: 96315495 / 99076958.

Πηγή: ΚΥΠΕ

