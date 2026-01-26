Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) προχωρεί σε ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις αναφορικά με τη νέα νομοθεσία για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής Εκπαίδευσης, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση με την ΠΟΕΔ, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Δευτέρα η οργάνωση και καλεί τα μέλη της να μην συμμετέχουν εν αναμονή συνάντησης με το Υπουργείο.

Σημειώνει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημόσια σχολεία "δοκιμάζονται από την υποστελέχωση λόγω έλλειψης αντικαταστατών/τριών, η συγκεκριμένη επιμορφωτική-ενημερωτική δράση, έρχεται να επιδεινώσει την ήδη δύσκολη κατάσταση".

Η ΠΟΕΔ κάνει λόγο για κενά στην οργάνωση των συναντήσεων, αναφέροντας ότι ο αριθμός των συναντήσεων και ο αριθμός των συμμετεχόντων, "δεν ανταποκρίνεται στις οκτώ χιλιάδες εκπαιδευτικούς τους οποίους αφορά η συγκεκριμένη επιμόρφωση-ενημέρωση".

Η ΠΟΕΔ ζητά από το ΥΠΑΝ να διευθετήσει συνάντηση για συζήτηση του ζητήματος και καλύτερη διαχείριση και προγραμματισμό.

"Μέχρι να έχουμε απάντηση από το ΥΠΑΝ, καλούμε τους εκπαιδευτικούς μέλη μας, όπως μην προβούν σε καμιά ενέργεια για συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις-επιμορφώσεις. Η οργάνωση θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση-ενημέρωση, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Στάση εργασίας επαγγελματιών οδηγών που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λάρνακας