Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα από τις 12:00 μέχρι τις 14:00 οι επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η στάση εργασίας έγινε επειδή οι επαγγελματίες οδηγοί αντιμετωπίζουν, όπως αναφέρουν, σημαντικές καθυστερήσεις στο ζύγισμα φορτίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι καθυστερήσεις οφείλονται στο ότι από τα τρία ζυγιστικά μηχανήματα που υπάρχουν εκεί μόνο το ένα λειτουργεί.

Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας σχηματίστηκαν ουρές από φορτηγά.

Σύμφωνα με τους οδηγούς, η επικρατούσα κατάσταση έχει αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδά τους, αφού από τις 6 ή 7 κούρσες που κάνουν ημερησίως κανονικά τώρα μπορούν να κάνουν 2 με 3.

Πηγή: ΚΥΠΕ