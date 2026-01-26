Περίπου 2000 άτομα με οπτική αναπηρία υπάρχουν στην Κύπρο και μόνο πέντε εξ αυτών έχουν σκύλο βοηθό, χωρίς να υπάρχει σχετική κατοχύρωση, αξιολόγηση, πιστοποίηση της διαδικασίας που επιτρέπει την προσβασιμότητα, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος τη Δευτέρα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Με δύο προτάσεις νόμου, του Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρίστου Σενέκη, για την κατοχύρωση ως θεμελιώδους του δικαιώματος για την απόκτηση σκύλου, βοηθού για άτομα με οπτική και όχι μόνο αναπηρία και την πρόσβασή τους σε όλους τους χώρους, και εκείνη του Βουλευτή των Οικολόγων, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, για την πιστοποίηση, αξιολόγηση του σκύλου αυτού και την επιβολή υψηλών ποινών σε όσους αρνούνται την πρόσβαση σε τέτοια άτομα με σκύλο – βοηθό, θα προχωρήσει η Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, με βάση και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, όπως είπαν τα μέλη της Επιτροπής.

Όλοι οι εκπρόσωποι Υπουργείων, Υφυπουργείων, αρμόδιων τμημάτων, φορέων και ΜΚΟ χαιρέτισαν την πρόταση νόμου του κ. Σενέκη η οποία θα προωθηθεί, είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για κατ’ άρθρο συζήτηση στην Επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα ώστε να κατατεθεί το συντομότερο στην Ολομέλεια της Βουλής. Η πρόταση νόμου του κ. Θεοπέμπτου θα κατατεθεί στην Ολομέλεια, πρόσθεσε, αυτή ή την ερχόμενη Πέμπτη.

Η μια πρόταση λειτουργεί συμπληρωματικά στην άλλη, δήλωσε, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δεν είναι έτοιμες να υλοποιήσουν όσα προβλέπονται στις νομοθεσίες, «αλλά από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε 2000 συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης, οι οποίοι θα ωφεληθούν τα μέγιστα από τους σκύλους συνοδούς. Ένας σκύλος συνοδός κοστίζει πάρα πολλά. Και χρειάζεται εκπαίδευση, πιστοποίηση. Θεωρώ ότι το κράτος έχει υποχρέωση να συμβάλει στον μεγιστό βαθμό για να μπορούν όλοι οι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη ένα σκύλο συνοδό να μπορούν να τον αποκτήσουν».

Για τα πάντα, πρόσθεσε, χρειάζεται πολιτική βούληση και ευαισθησία προς τον συνάνθρωπό μας ώστε να αισθάνεται υγιές μέλος της κοινωνίας, πρόσθεσε.

Κατά τη συζήτηση, η εκπρόσωπος της Σχολής Τυφλών ανέφερε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με ξένα κέντρα εκπαίδευσης και να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας στην Κύπρο. Σημείωσε ότι η εκπαίδευση ενός ειδικού σκύλου βοηθού – συνοδού κοστίζει 25.000 ευρώ και διαρκεί 2 χρόνια. Στην Κύπρο υπάρχουν κάποια ιδιωτικά τέτοια κέντρα και στην Ελλάδα το πλησιέστερο μεγάλο κέντρο, αφού εκεί το δικαίωμα προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία με σκύλο βοηθό κατοχυρώθηκε το 2010.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, είπε ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα κατοχυρώνεται ως θεμελιώδες στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του 2006, η οποία έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011. Η κατοχύρωση αφορά άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με οπτική αναπηρία.

«Η συνοδεία από σκύλο βοηθείας δεν αποτελεί επιλογή ή διευκόλυνση. Αποτελεί αναγκαίο μέσο για την καθημερινή κινητικότητα, την προσβασιμότητα, την αυτονομία και την ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Συνεπώς, ο σκύλος βοηθείας συνιστά, στην πράξη, προέκταση της ανεξαρτησίας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας του ατόμου που τον χρειάζεται», ανέφερε.

Ο κ. Σενέκης εξέφρασε ικανοποίηση για την ευρεία σύγκληση που δημιουργεί, όπως είπε, τις προϋποθέσεις για την ταχεία ολοκλήρωση της συζήτησης και την κατάληξη της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να υπερψηφιστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ