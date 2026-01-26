Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης της απόπειρας φόνου κατά 32χρονου το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργο Χαραλάμπους, «ο φερόμενος δράστης συνελήφθη στα κατεχόμενα και μετά από ενέργεια μέσω της δικοινοτικής ομάδας, παραδόθηκε».

Ο κ. Χαραλάμπους αναφέρει ότι «ο 30χρονος παραλήφθηκε από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και βρίσκεται υπό κράτηση».

Αναφέρει πως «εντοπίστηκε επίσης τον όχημα του εγκαταλειμμένο σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου».

Αύριο ο 30χρονος «αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του».

Ο 30χρονος καταζητείτο από το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, ληστείας, μαχαιροφορίας και άλλα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, «Το θύμα της απόπειρας νοσηλεύεται στην εντατική εκτός κινδύνου».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Αστυνομία ο 32χρονος «το απόγευμα της Παρασκευής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο άτομο. Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του θύματος».

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, «διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 32χρονος, στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300».

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ