Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 5 μ.μ. σήμερα υπήρξε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο στη Λάρνακα.

Ο τραυματίας, κυπριακής καταγωγής, εντοπίστηκε έξω από κατάστημα φέροντας τραύμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για περίθαλψη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, προηγήθηκε διαπληκτισμός με άλλο πρόσωπο, επίσης κυπριακής καταγωγής, το οποίο φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γεν. Νοσοκομείο Λάρνακας. Τα τραύματα του πιθανόν να προκλήθηκαν από μαχαίρι. Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.